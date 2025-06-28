Adana'da akrabasının evini kundaklayan zanlı tutuklandı

Yüreğir ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde, 22 Haziran'da üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev almıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti. Ali Artış, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları Alican A'nın kundakladığını ileri sürerek, şikayetçi olmuştu.

Polis, kundaklamayla ilgili Ali Artış'ın akrabası ve eski ortağı Alican A'yı (20) gözaltına aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evinin 22 Haziran'da kundaklanması üzerine çalışma başlattı.

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