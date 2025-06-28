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        Adana'da akrabasının evini kundaklayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde akrabasının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:32
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        Adana'da akrabasının evini kundaklayan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde akrabasının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'nde üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evinin 22 Haziran'da kundaklanması üzerine çalışma başlattı.

        Polis, kundaklamayla ilgili Ali Artış'ın akrabası ve eski ortağı Alican A'yı (20) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Yüreğir ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde, 22 Haziran'da üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev almıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti. Ali Artış, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları Alican A'nın kundakladığını ileri sürerek, şikayetçi olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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