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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan PTT çalışanının cezası 8 yıla indirildi

        Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanık, yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:57
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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılanan PTT çalışanının cezası 8 yıla indirildi
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        Adana'da çalıştığı PTT şubesinin kasasından zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanık, yeniden yargılandığı davada 8 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yeniden yargılama duruşmasına tutuklu sanık B.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A'nın sistemi kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında bulunan 807 bin 674 liranın ilgili görevlilere teslim edilmediğini belirlediğini anlattı.

        R.A'nın bunun üzerine gişe memuru B.T'ye ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığını kaydeden savcı, B.T'nin 785 bin 560 lirayı hesabına aktardığının tespit edildiği bilgisini verdi.

        Savcı, 785 bin 560 liranın, 400 bin lirasını kuruma geri ödeyen sanığın "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        B.T. ise önceki savunmalarını tekrarlayarak, beraatini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "zimmet" suçundan 8 yıl hapse çarptırdığı sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alıp adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki Akıncılar PTT Şubesinde gişe ve büro görevlisiyken zimmetine 785 bin 560 lira geçirdiği iddiasıyla 24 Temmuz 2024'te tutuklanan B.T'ye, 28 Ocak'taki karar duruşmasında "zimmet" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

        Dava dosyasının istinaf incelemesi için gönderildiği Adana Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi, "sanık hakkında fazla ceza tayin edildiği" gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuş ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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