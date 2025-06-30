Hasat edilen arpa ve buğdaylar depolardaki yerini almaya başladı

Adana merkezli Sunar Yatırım'ın grup şirketlerinden Sunar LİDAŞ, hasat sezonunun ilk arpa ve buğday alımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lisanslı depoculuk sistemi, tarım ürünlerinin modern, güvenli ve izlenebilir koşullarda saklanmasını sağlıyor.

Şeffaf ve kayıtlı ticareti teşvik eden sistem, hem çiftçiye hem de tarım piyasalarına sürdürülebilir güven ortamı kazandırıyor.

Bu kapsamda 25 Haziran'da gerçekleştirilen ilk alımda, Konya'nın Altınekin ilçesinden gelen 42 ton arpa, lisanslı depoya kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Nuri Çomu, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimizin alın terini değerle buluşturan, analiz, nakliye ve kira desteği sunduğumuz modern bir tesisi Konya'da hayata geçirdik. Lisanslı depoculuk sistemiyle, üretici ve tüccar ilişkilerine şeffaflık ve güven kazandırıyoruz. Bu yıl ürün kalitesi yüksek, rekolte geçen yıla kıyasla daha istikrarlı görünüyor."