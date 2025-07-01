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        Düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:37
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        Düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.P. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada beyanı alınan tanık A.B, maktul Ziya Akın ve sanık H.P'yi tanıdığını belirterek, "Sanık H.P. akrabam olur. Daha öncesinden taraflar arasında bir husumet bulunmamaktadır. H.P. ile maktul Ziya Akın sürekli birlikte hareket ederdi. Olayı görmedim. Bütün bildiklerim bunlardan ibarettir." diye konuştu.

        Öldürülen Ziya Akın'ın eşi müşteki Fatma Akın, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.P, "Emniyet aşamasında verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın'ın (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı H.P. 15 Şubat'ta sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. H.P. hakkında savcılıkça "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamede Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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