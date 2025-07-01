Düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.P. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık A.B, maktul Ziya Akın ve sanık H.P'yi tanıdığını belirterek, "Sanık H.P. akrabam olur. Daha öncesinden taraflar arasında bir husumet bulunmamaktadır. H.P. ile maktul Ziya Akın sürekli birlikte hareket ederdi. Olayı görmedim. Bütün bildiklerim bunlardan ibarettir." diye konuştu.

Öldürülen Ziya Akın'ın eşi müşteki Fatma Akın, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.P, "Emniyet aşamasında verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.