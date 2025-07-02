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        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:51
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        Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        H.Ö. yönetimindeki 01 DB 159 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda M.K. idaresindeki 01 ADP 697 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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