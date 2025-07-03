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        AK Parti İl Başkanı Dağlı, Kozan'da orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:13
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        AK Parti İl Başkanı Dağlı, Kozan'da orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
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        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

        Dağlı, 30 Haziran'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerine zarar vermesiyle çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

        Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağlı, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Dağlı, ülkenin çok sayıda noktasında yangınların olduğunu anımsatarak, "Yangınlara müdahale ederek söndüren yangın savaşçılarına ve onlara destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Ormanlık alanlarda ateş yakmamamız gerekiyor, ormanı korumamız lazım, çünkü ormanlar gelecek nesillere mirasımızdır." dedi.

        Öte yandan hasar tespiti yapılan bölgede, elektrik hatların onarımı için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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