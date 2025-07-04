Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığa dava

        Adana'da bir evde deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 3 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığa dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da bir evde deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan 3 sanık hakkında 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11 Temmuz 2024'te Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı bir eve düzenlenen baskında toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirilmesiyle ilgili olay günü tutuklanan C.E, M.D. ve M.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "silah veya mühimmat kaçakçılığı, ticareti, taşıma veya imalatı" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, eve yapılan baskın neticesinde toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirildiği, sanıkların dijital materyallerinde yapılan incelemede de silah resimlerini birbirlerine gönderdiğine yer verildi.

        Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde silah ve mühimmat ticareti yaptıkları anlatılan iddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi

        Benzer Haberler

        Adana'da görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru için...
        Adana'da görevi başında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru için...
        'Cam şişe içerisinde tespit edilen partiküllerin mikroplastik olup olmadığı...
        'Cam şişe içerisinde tespit edilen partiküllerin mikroplastik olup olmadığı...
        Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis cez...
        Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 22,5 yıl hapis cez...
        Adana'da makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına a...
        Adana'da makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına a...
        Adana'da orman yangını (2)
        Adana'da orman yangını (2)