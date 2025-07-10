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        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:55 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:55
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        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Hamidiye Mahallesi'nde Cumali Körkün idaresindeki 01 SB 396 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, sürücü Körkün'ün hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar, ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, kazazedelerin piknikten döndüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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