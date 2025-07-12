Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, mezun olan öğrencilere gelecekte başarılar diledi.
Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Korkut, "Kendi hayatınıza ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayabilirsiniz. Hangi iş olursa olsun işinizi severek, dürüstlükle ve çalışkanlıkla yaparsanız bunun sonunda çok güzel günlere erişeceğinize canı gönülden inanıyorum." dedi.
Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakkı Çiftçi de mezun olan öğrencilerin ülkenin yarınları olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, bölüm birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı.
Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
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