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        Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:42
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        Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, mezun olan öğrencilere gelecekte başarılar diledi.

        Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Korkut, "Kendi hayatınıza ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayabilirsiniz. Hangi iş olursa olsun işinizi severek, dürüstlükle ve çalışkanlıkla yaparsanız bunun sonunda çok güzel günlere erişeceğinize canı gönülden inanıyorum." dedi.

        Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakkı Çiftçi de mezun olan öğrencilerin ülkenin yarınları olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, bölüm birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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