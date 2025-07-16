Adana'da 90 yeni itfaiye eri göreve başladı
Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.
Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitim sürecini tamamlayan 20'si kadın 90 yeni itfaiye eri için kurum bahçesinde tören düzenlendi.
İtfaiye erleri buradaki törende yemin ederek görevlerine başladı.
Törenin bitiminin ardından yeni itfaiye erleri, meslektaşları tarafından itfaiyecilik geleneği kapsamında görev araçlarından su sıkılarak ıslatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.