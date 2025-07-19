Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adanalı Kıbrıs gazisi, görev verilirse yeniden Ada'ya gitmeye hazır

        SUNA ŞAHİN - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Adanalı gazi Coşkun Adaber, 15 ay görev yaptığı Ada'daki günlerini aradan geçen 51 yıla rağmen unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanalı Kıbrıs gazisi, görev verilirse yeniden Ada'ya gitmeye hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SUNA ŞAHİN - Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 71 yaşındaki Adanalı gazi Coşkun Adaber, 15 ay görev yaptığı Ada'daki günlerini aradan geçen 51 yıla rağmen unutamıyor.

        Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Adaber, 1974 yılında vatani görevini yaptığı Nevşehir Komando Taburundan Kıbrıs'a giden birlikte yer aldı.

        Personel taşıma aracının şoförlüğünü yapan Adaber, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ilki 20 Temmuz 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmak üzere Mersin Limanı'na gitti. İkincisi 14 Ağustos'ta başlayan harekat öncesi çıkarma gemisiyle Ada'ya giden Adaber, burada Kıbrıs'a barışı getiren birliklerin içerisinde görev yaptı.

        Adana Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanlığı görevini de sürdüren Coşkun Adaber, 15 ay görev yaptığı Kıbrıs'ta yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

        Harekata katıldığı dönemde yaşadıklarını unutamayan Adaber, ikinci harekat öncesi gece yoğun bir ateş altında kaldıklarını söyledi.

        Coşkun Adaber, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Atış başlayınca arabalarımızın yanına mevzi kazdık. İkinci harekat sırasında da yoğun havan atışı altında kaldık. Üstümüzden bir helikopter geçti. Dost helikopteri mi düşman helikopteri mi bakmak aklımıza hiç gelmedi. Helikopterin gözden kaybolmasının ardından üzerimize yoğun havan saldırısı başladı. Araçlara, mevzilere, her yere düştü. Havanın sesiyle hemen sipere kapaklanırdık."

        - "Şu anda göreve çağrılsam, yine seve seve giderim"

        Adaber, harekata giderken neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini belirterek, "Bizim tabura 'efsane birlik' derlerdi. Katıldığımız iki harekatta da hiç kayıp vermedik. Bunun için bize başarı telgrafı gönderildi. Aklımızda ne ölüm korkusu vardı ne de başka bir şey. Sanki sıradan bir göreve gidiyor gibiydik. Bizim her anımızda kahramanlık vardı. Biz ölümü hiç önemsemeyen, verilen görevi en iyi şekilde yapan, benzeri olmayan bir birliğiz. Verilen görevi en iyi şekilde yaptık. Yapmasaydık o kadar yer alınmazdı. Şu anda göreve çağrılsam yine seve seve giderim." dedi.

        Coşkun Adaber, gençlerin gazilik kavramını iyi anlaması gerektiğine işaret ederek, "Gençler derneğimize gelsin, savaş nasıl bir şeydir, gazi, şehit kime denir öğrensinler. Orada nasıl bir bedel ödendiğini anlarlarsa düşman birliklerine karşı daha bilinçli olurlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı

        Benzer Haberler

        Fenilketonürili 3 çocuğu olan anne: Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtar...
        Fenilketonürili 3 çocuğu olan anne: Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtar...
        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer ol...
        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer ol...
        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu (2)
        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu (2)
        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu
        Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu
        Adana'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa dava
        Adana'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 sanığa dava
        Adana'da emlak ofisini kurşunlayıp haraç isteyen 4 zanlı tutuklandı
        Adana'da emlak ofisini kurşunlayıp haraç isteyen 4 zanlı tutuklandı