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        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:00 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:00
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        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 15 yıl hapse çarptırıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 16 Kasım 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametine gece saatlerinde gelen kişiye poşete gizlediği 11,06 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        M.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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