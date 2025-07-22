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        Adana'da parkta uyuşturucu satan sanık 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:29
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        Adana'da parkta uyuşturucu satan sanık 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki parkta uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, 16 Mayıs'ta tutuklanan A.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede sanığın, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki çocuk parkında gece saatlerinde buluştuğu kişilere sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        A.C'nin üst aramasında 19,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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