Adana'da parkta uyuşturucu satan sanık 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak

A.C'nin üst aramasında 19,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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