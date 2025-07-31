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        Adana Valisi Köşger Gazze'den gelen Filistinli hastaları ziyaret etti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık ihtiyaçları dolayısıyla Gazze'den getirilen ve kentte tedavi altına alınan Filistinli hastalara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:14
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        Adana Valisi Köşger Gazze'den gelen Filistinli hastaları ziyaret etti
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık ihtiyaçları dolayısıyla Gazze'den getirilen ve kentte tedavi altına alınan Filistinli hastalara ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli hastaları ziyaret eden Köşger'in, hastalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

        Köşger'in, hastaların genel sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

        Türkiye'nin, her zaman mazlumun yanında olduğu, hastaların en iyi şartlarda tedavi edilebilmesi için tüm imkanların seferber edildiği, tıbbi ve insani destek süreçlerinin hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı.

        Açıklamada, Vali Yavuz Selim Köşger'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

        "Bu topraklar, tarih boyunca zorda kalana kucak açmış, hiçbir zaman sırtını dönmemiştir. Zorda olana yardım elini uzatmak insan olmanın asıl gereğidir. Bizler insani değerleri en derinden yaşayan bir millet olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulme sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bugün kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde burada kendilerini güvende hissetmeleri, yalnız olmadıklarını bilmeleri en büyük gayemizdir. Bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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