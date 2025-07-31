Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'da bir apartmanın 11'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da bir apartmanın 11'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78099 Sokak'taki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekibine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, itfaiye merdiveniyle ulaştıkları dairedeki yangını kısa sürede söndürdü.
Kimsenin bulunmadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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