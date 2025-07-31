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        Adana'da orman yangını çıkaran şüphelilerin yakalandığı anlar kamerada

        ADANA'da 3 farklı ilçede orman yangın çıkardığı belirlenip tutuklanan 3 şüphelinin kaçıp, jandarma ekipleri tarafından yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:44 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:50
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        Adana'da orman yangını çıkaran şüphelilerin yakalandığı anlar kamerada
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        ADANA’da 3 farklı ilçede orman yangın çıkardığı belirlenip tutuklanan 3 şüphelinin kaçıp, jandarma ekipleri tarafından yakalandığı anlara ait insansız hava aracının kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

        Aladağ ilçesi Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesi Henüzçakırı ile Sarıçam ilçesi Yarımca mahallelerinde önceki hafta çıkan orman yangınları, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangınlarla ilgili soruşturmada, ormandaki ağaçları tutuşturduğu belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin, yangını çıkardıktan sonra yakalandığı anlara ilişkin İnsansız Hava Aracı (İHA) kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin önce ateşi yakıp, sonra bir kamyonete binerek kaçtığı, Orman Bölge Müdürlüğü’nün haber vermesi üzerine İHA’nın aracı takibe aldığı anlar yer aldı. Takibin ardından harekete geçen jandarma ekiplerinin, aracın önünü kesip şüphelileri yakaladığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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