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        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:36
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        Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 7 Eylül 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametine gece saatlerinde gelen kişiye defter arasına gizlediği 6,04 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, İ.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        İ.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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