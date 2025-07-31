Adana'da 7 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerince 7 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince 7 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve kartuşlar ile bir kesici alet ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekiplerinin kamerasınca, evlerde arama yapılması, silahlar ile mermi ve kartuşların saklandığı yerlerde bulunması görüntülendi.
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