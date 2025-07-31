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        Adana'da 7 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da jandarma ekiplerince 7 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:05
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        Adana'da 7 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da jandarma ekiplerince 7 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve kartuşlar ile bir kesici alet ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Jandarma ekiplerinin kamerasınca, evlerde arama yapılması, silahlar ile mermi ve kartuşların saklandığı yerlerde bulunması görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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