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        İlk uluslararası şampiyonasında 2 madalya alan paralimpik sporcu olimpiyat hayali kuruyor

        ÖMER FANSA - İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay, katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:28
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        İlk uluslararası şampiyonasında 2 madalya alan paralimpik sporcu olimpiyat hayali kuruyor
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        ÖMER FANSA - İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda gülle atmada altın, disk atmada gümüş madalya kazanan Yusuf Ali Cömertpay, katıldığı ilk uluslararası organizasyondaki başarısı sonrası olimpiyat hedefi için umutlandı.

        Doğuştan yürüme, oturma, denge sağlama gibi motor becerilerde zorluklara ve mental gelişim geriliğine neden olan hipotoni (düşük kas tonusu) hastası 18 yaşındaki Yusuf, Adana'da fizyoterapisti Cumali Şahin'in yönlendirmesiyle atletizme başladı.

        Milli takım antrenörü Nuray Sev ile çalışan Yusuf, şubatta Mersin'de yapılan Para Atletizm Deneme Yarışları'nda başarılı performans sergiledi.

        İstanbul'da 21-27 Temmuz'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'na katılan Yusuf, gülle atmada birinci, disk atmada ikinci oldu.

        Yusuf Ali Cömertpay, katıldığı ilk uluslararası organizasyonda altın ve gümüş madalya almanın mutluluğunu yaşadı.

        - Antrenör Sev: "Disiplin varsa başarı geliyor"

        Antrenör Nuray Sev, AA muhabirine, Yusuf'un atletizmde kısa zamanda önemli gelişim gösterdiğini söyledi.

        Sporcunun ev egzersizlerini de aksatmadan yaptığını dile getiren Sev, "Yusuf mutlu, pozitif ve sabırlı bir genç ama beni en çok mutlu eden disiplinli olması. Disiplin varsa sporda başarı geliyor." dedi.

        Sev, gelecekteki şampiyonalara hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Uluslararası takvimde açıklanan ilk müsabakada yarışmacı olarak performans sergilemek üzere çalışmaları sürdürüyoruz. Genelde sezonun ilk ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dünya Para Atletizm Dubai Grand Prix oluyor. Muhtemelen de şubat sonu gibi yapılıyor. İlk hedefimiz Dubai Grand Prix, devamında da Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Uzun vadede de 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeyi istiyoruz."

        Sev, sporcunun haftada bir yapılan idmanlarını kademeli olarak artıracaklarını anlattı.

        Milli sporcu Yusuf Ali Cömertpay da başlarda zorlandığı atletizme zamanla alıştığını belirterek, "Asla pes etmeyi sevmem. Bu sporu seviyorum, sonuna kadar devam edeceğim. İnşallah olimpiyat şampiyonu olacağım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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