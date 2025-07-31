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        Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 04:15 Güncelleme: 31.07.2025 - 04:15
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        Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Adana'da bisiklet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Fırat Okumuş idaresindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet ile bir bisikletli çarpıştı.

        Kazada kafasını refüje çarpan Okumuş ağır, bisiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

        Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Okumuş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Bisiklet sürücüsünün tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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