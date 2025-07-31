Adana'da aynı dairede saklanan 4 hükümlü yakalandı

Ekipler, aldıkları istihbarat üzerine Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon yaptı. Adreste saklanan 4 hükümlü yakalandı, evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

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