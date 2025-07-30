Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı öne sürülen 7 sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar E.G, E.İ, İ.A, M.E.E. ve E.G. ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar İ.M, ve A.A. ise mahkemeye gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E.E. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını ve oğlunun 4 yıl önce Suriye'de terör örgütüne katıldığını öğrendiğini söyledi.

Oğlunu Suriye'ye gittiğini emniyete bildirdiğini anlatan M.E.E, "Bir süre önce cep telefonum arandı. Benden çocuğumu Türkiye'ye getirme karşılığında para istendi. Ben oğluma para gönderdim. Örgüte finansal destekte bulunmadım. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.