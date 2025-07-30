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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı öne sürülen 7 sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:19
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı öne sürülen 7 sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar E.G, E.İ, İ.A, M.E.E. ve E.G. ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar İ.M, ve A.A. ise mahkemeye gelmedi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E.E. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını ve oğlunun 4 yıl önce Suriye'de terör örgütüne katıldığını öğrendiğini söyledi.

        Oğlunu Suriye'ye gittiğini emniyete bildirdiğini anlatan M.E.E, "Bir süre önce cep telefonum arandı. Benden çocuğumu Türkiye'ye getirme karşılığında para istendi. Ben oğluma para gönderdim. Örgüte finansal destekte bulunmadım. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

        Diğer sanıklar da terör örgütü lehine faaliyet yürütmediklerini ve DEAŞ'a finansal kaynak sağlamadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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