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        Adana'da trafik ışıklarında araç sürücülerini rahatsız edip para isteyen 2 kişi gözaltında

        Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araçların kapısını açmaya çalışarak sürücülerden para isteyen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:42
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        Adana'da trafik ışıklarında araç sürücülerini rahatsız edip para isteyen 2 kişi gözaltında
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        Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araçların kapısını açmaya çalışarak sürücülerden para isteyen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında araçların camlarını silen, sürücüleri rahatsız eden, kapıları açmaya çalışarak para istedikleri belirlenen kişilerin görüntülerinin sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresini belirlediği şüpheliler D.T. (24) ve M.Y'yi (20) Atakent Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda gözaltına aldı.

        Zanlılara, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" ve "kişilerin seyahat özgürlüğünü bozmak" suçlarından 2 bin 812'şer lira ceza da uygulandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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