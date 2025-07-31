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        GÜNCELLEME - Adana'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:00
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        GÜNCELLEME - Adana'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Zeynel K. da kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Nuri K. ile Zeynel K'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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