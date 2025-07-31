Adana'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi D-750 kara yolundaki trafik ışıklarında A.Ş. idaresindeki 06 CZF 511 plakalı otomobil ile İ.C'nin kullandığı 33 E 6575 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı İ.C. sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İ.C. buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Çukurova Devlet Hastanesine sevk edildi.
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