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        Adana'da metruk evde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, metruk evdeki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:57 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:57
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        Adana'da metruk evde uyuşturucu satan sanığa 22,5 yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, metruk evdeki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Başak Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 28 Nisan'da tutuklanan M.Ş.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polislerce düzenlenen operasyonda, Ş.B'nin köpek kulübesine gizlediği 19,03 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evinde de hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, M.Ş.K'nin "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

        İddianamede, sanığın telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu bilgisi yer aldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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