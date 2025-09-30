Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Osmangazi Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.