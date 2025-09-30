Türk Kızılaydan Adana'da küçük üreticilere tarımsal destek

Türk Kızılay tarafından Adana'da küçük üreticilere gübre, tohum ve tarımsal ilaçtan oluşan hediye çeki dağıtıldı.

Türk Kızılay Seyhan ve Ceyhan Şube Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, Valilik himayesinde "Köylü Garajı Şenlendirme Projesi" yürütüldü.

Proje kapsamında Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş'ta küçük alanlarda tarımsal üretim yapan 200 üretici belirlendi.

Bu üreticilere 50'şer kilo mısır tohumu, taban ve üst gübre ile 2 paket tarımsal ilaç bedeline sahip hediye çekleri oluşturularak teslim edildi.

Proje kapsamında ayrıca bu çiftçiler, ihtiyaç duymaları halinde Kızılay mülkiyetindeki jeneratör, ilaçlama makinesi, motorlu testere, tırpan ve sulama pompası gibi tarımsal aletleri de kullanabilecek.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Karataş ilçesinde düzenlenen hediye çeki teslim töreninde, Türk Kızılayın kurulduğu günden bu yana Türk milletinin iyilik eli olarak nerede mazlum ve mağdur varsa hayatlarına dokunmaya çalıştığını söyledi.

Hazırlanan projeyle ildeki çiftçilere de ulaştıklarını belirten Saygılı, şöyle konuştu:

"Kızılayın 2030 vizyonunda kırılgan her bir kesime dokunulması yer alıyor. Bir taraftan gıda kolisi verirken bundan öte insanlarımızın bileklerine bilezik verip bir meslek edindiriyoruz. Depremlerin ardından da tarıma, küçük esnafa destekler verdik, sulama projesi gerçekleştirdik. Adana'da toprak analizi, tarım aletleri kullanma, gübre, tohum atma gibi eğitimlerle çiftçilerimizin hayatına dokunmuş olduk. Bölgemizde bu ve buna benzer projelerimiz artarak devam edecek."

Karataş Kaymakamı Necati Aktan da ilçede çok kıymetli bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kızılayın yalnızca afet ve acil durumlarda değil aynı zamanda üretimin güçlenmesi, sosyal dayanışmanın artması ve toplumsal refahın yükselmesi için de önemli projelere imza attığını belirten Aktan, "Bu proje bunun en güzel örneklerinden biridir. Çiftçilerimizin tarım aracı ihtiyaçlarını gidermek, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş olan bu proje çiftçilerimizin bereketli üretimine katkı sağlayacaktır." dedi.