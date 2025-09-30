Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kötü koku ihbarıyla gidilen evden 2 kamyonet çöp çıktı

        ADANA'da kötü koku şikayetiyle gidilen Ayşe Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:05
        Kötü koku ihbarıyla gidilen evden 2 kamyonet çöp çıktı
        ADANA'da kötü koku şikayetiyle gidilen Ayşe Ç.'nin (78) evinden 2 kamyonet çöp çıkarıldı.

        Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40017 Sokak’taki Ayşe Ç.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Ayşe Ç.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evdeki birikmiş çöpleri gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi. Belediyenin temizlik işçilerinin sokağa yığdığı çöpler, kamyonetlere yüklenip, götürüldü. Temizlik çalışmasının ardından böceklerin sardığı ev ilaçlandı. Evden 2 kamyonet çöp çıkarıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

