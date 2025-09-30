Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:50
        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.O.B. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla, dayısı Mehmet Tunç'un (41) Dervişler Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini belirtti.

        Tunç'un, 21 Nisan 2024'te gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığını, kavga sırasında M.O.B'nin kendisine yumruk atan dayısını bıçakla öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        M.O.B, savunmasında, Tunç'un kendisine saldırdığını iddia ederek, "Biz evde gürültü yapınca dayım elinde bıçakla odaya geldi, bize küfretti. Ben maktulü sakinleştirmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

