Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kösreli Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 CCD 223 plakalı otomobil ile 58 AB 625 plakalı traktör çarpıştı.

