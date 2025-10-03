Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozan'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:55 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:55
        Kozan'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ertuğrul G.G. idaresindeki 01 ASK 304 plakalı otomobil, Türkeli Mahallesi'nde, yol kenarındaki telefon direğine, ardından da park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

