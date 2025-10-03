Kozan'da telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ertuğrul G.G. idaresindeki 01 ASK 304 plakalı otomobil, Türkeli Mahallesi'nde, yol kenarındaki telefon direğine, ardından da park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.