Adana'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ö.A. idaresindeki 01 BDE 962 plakalı motosiklet ile D.Y'nin kullandığı 09 ADJ 594 plakalı otomobil, Andıl Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki 3 çocuk yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve çocuklar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Öte yandan, motosiklet sürücüsü Ö.A'nın 22 gün önce de aynı caddede kaza yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.