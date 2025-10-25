Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kadın girişimci makarna imalathanesi kurma hayalini destekle gerçekleştirdi

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da 35 yaşındaki Burcu Sözüdüz, makarna imalathanesi kurma hayalini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın girişimci makarna imalathanesi kurma hayalini destekle gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da 35 yaşındaki Burcu Sözüdüz, makarna imalathanesi kurma hayalini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdi.

        Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Sözüdüz, küçüklüğünden bu yana en sevdiği yemek olan makarnanın yapımına merak sardı.

        Evde kendi başına sürekli denemeler yapan Sözüdüz, bu konuda kendini geliştirdi.

        Sözüdüz, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünü 2012'de bitirmesinin ardından yaklaşık 4 yıl çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

        Bu süreçte evlenip çocuk sahibi olan ve işini bırakan Sözüdüz, evinin mutfağında makarna hamuru yapma denemelerini sürdürdü.

        Bu işi mesleği haline getirmek isteyen Sözüdüz, makarna imalathanesi açabilmek için bir süre araç satış danışmanı olarak çalıştı.

        Sözüdüz, satış danışmanlığının yanı sıra fırsat buldukça evinde yaptığı makarna hamurlarını da semtindeki bazı lokantalara vermeye başladı.

        Yaptığı ürünlere talebin artmasıyla hemen her gün işten sonra evinde makarna hamuru yapan Sözüdüz, hayalini kurduğu imalathanesini açabilmek için para biriktirdi.

        Sözüdüz, bu süreçte hayalini gerçekleştirebilmek için Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) projesine başvurdu.

        Birikiminin yanı sıra proje kapsamında aldığı ekipman desteğiyle Sözüdüz, geçen yıl merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde hayalini kurduğu imalathanesini açtı.

        İmalathanesinde farklı çeşitlerde makarnalar yapan Sözüdüz, ürünlerini zincir marketlerin yanı sıra kentteki online yemek platformları üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

        - "Yıllardır hayal ettiğim şey 15 yıl sonra gerçek oldu"

        Burcu Sözüdüz, AA muhabirine, hayalini gerçekleştirerek kendi işini kurduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Çocukluktan başlayan makarna sevgisinin gün geçtikçe imalathane hayaline dönüştüğünü anlatan Sözüdüz, şöyle konuştu:

        "Çocukluğumdan beri makarnayı yemeyi ve yapmayı seven biriydim. Yaşım ilerleyip bilinçlenmeye başlayınca bu sevgim 'makarna dükkanı açmalıyım' hayaline dönüştü. Çocukluğumda herkese 'Benim bir makarna dükkanım olacak' derdim. Kurduğum bu hayali hibe haberinden sonra gerçekleştirebileceğime inandım. Hayalinin peşinden koşup onu gerçekleştirmek, bu dünyadaki en büyük hazlardan biri. Yıllardır hayal ettiğim şey 15 yıl sonra gerçek oldu. Demek ki hayallerinden vazgeçmemek gerekiyormuş."

        Sözüdüz, yaptığı ürünlerin çok beğenildiğini ve müşterilerinden olumlu dönüşler aldığını belirtti.

        Ürün kapasitesini artırmayı ve kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Sözüdüz, ilerde de bir restoran açmak istediğini ifade etti.

        İşini çok sevdiğini ve hamuru yoğururken tüm stresini attığını anlatan Sözüdüz, "Bir şeyler üretip sonrasında ne çıkacağını merak etme hazını hiçbir şeye değişmem. Yorucu bir iş, yeri geliyor kollarım çok ağrıyor ama ortaya çıkan sonuç beni mutlu ediyor. İş yerimin kapısından girdiğim anda 'burası benim' diyorum. Kendi emeklerimle, zorluklar yaşayarak açtığım bir yerdi. Başarabilmiş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.

        Kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşadığını dile getiren Sözüdüz, girişimcilik hayali kuran kadınların cesaretlerini kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye

        Benzer Haberler

        Adana'da Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu devam ediyor
        Adana'da Uluslararası Çağdaş Mozaik Sempozyumu devam ediyor
        Kadınlar Günü'nde çiçek götürüp, 95 bin dolarlık senet imzalatmışlar
        Kadınlar Günü'nde çiçek götürüp, 95 bin dolarlık senet imzalatmışlar
        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia eden işletme sahibi suç...
        Adana'da çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia eden işletme sahibi suç...
        Erkek giyim mağazasına atılan EYP, korkuya neden oldu
        Erkek giyim mağazasına atılan EYP, korkuya neden oldu
        Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı
        Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı