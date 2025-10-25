Adana'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKB 371 plakalı tırın dorsesi, Adana-Pozantı Otoyolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsede çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle dorsede hasar oluştu.
