Adana'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKB 371 plakalı tırın dorsesi, Adana-Pozantı Otoyolu'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.