Adana'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şahin Öztürk yönetimindeki 34 BJE 514 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

