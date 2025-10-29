Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:38
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Programda Vali Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

        Vali Köşger, törendeki konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yılını, kurtuluşa ilham veren Adana'da coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

        Program geçit töreniyle son buldu.

        - Mersin

        Mersin'de düzenlenen programlarda Vali Atilla Toros, Mersin Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Alanı'nda devam eden programda Vali Toros, Tuğamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Hava Kuvvetlerine ait F16 uçakları tören alanı üzerinde uçuş yaptı.

        Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Törende konuşan Vali Toros, Cumhuriyet'in büyük emeklerle kurulduğunu vurgulayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

        Programda, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri sundu.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösterilerin yapıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

        - Hatay

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde tören düzenlendi.

        Programda, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

        Törende konuşan Vali Masatlı, vatandaşların bayramını kutladı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösterilerin yapıldığı programda geçit töreni yapıldı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tören düzenlendi.

        Program, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, Vali Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Mehteran takımının konser verdiği etkinlikte, zeybek gösterisi yapıldı ve 12. Komando Tugay Komutanlığına bağlı timler "Komando Andı" okudu.

        İl Jandarma Komando Komutanlığı ekiplerinin gösterisinin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

