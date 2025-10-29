Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, Vali Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Hava Kuvvetlerine ait F16 uçakları tören alanı üzerinde uçuş yaptı.

Cumhuriyet Alanı'nda devam eden programda Vali Toros, Tuğamiral Yücel Darcan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı.

