Saimbeyli'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.
Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce pazar alanında gerçekleştirilen kermese, Kaymakam Emre Aydın, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kermesten elde edilen gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi.
