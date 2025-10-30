Adana'da "Yeşil Kart" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen baba ve oğluna hapis cezası

Adana'da internet üzerinden Yeşil Kart (Green Card) ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan baba ve oğluna, 9 yıl 2'şer ay hapis ve 80'er bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.A. ile oğlu Ç.A. ve müşteki İ.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İ.K'nin internette gördüğü Yeşil Kart ilanıyla Ç.A. ile tanıştığını belirtti.

Ç.A'nın müştekiyi ikna ederek babası H.A'nın şirket hesabına 28 bin 137 lira gönderilmesini sağladığını anlatan savcı, sanıkların paranın gönderilmesinin ardından İ.K. ile irtibatını kestiğini ifade etti.

Savcı, sanıkların benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, H.A. ve Ç.A'nın "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.