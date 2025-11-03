Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:24
        Adana'da evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi
        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anneyle kızı hastaneye kaldırıldı.

        Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde tek katlı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangın sırasında evde olan anne, engelli kızını alarak dışarı çıktı.

        Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

