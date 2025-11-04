Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da husumetli oldukları kişiyi evde alıkoydukları iddia edilen 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiyi evde zorla alıkoydukları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığa 13'er yıldan 25'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:43
        Adana'da husumetli oldukları kişiyi evde alıkoydukları iddia edilen 2 sanığa dava
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiyi evde zorla alıkoydukları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığa 13'er yıldan 25'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde U.K'nin alıkonulmasına ilişkin 25 Temmuz'da tutuklanan Eda D. ve Taner Y. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıkların, "birden fazla kişiyle silahla yağmaya teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak silahla birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13'er yıldan 25'şer yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede müşteki U.K'nin, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Eda D'nin ikametine gittiği belirtildi.

        Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Eda D'nin, müştekinin cep telefonunu zorla elinden aldığı, banka kartlarını almaya çalıştığı aktarılan iddianamede, Taner Y'nin de belindeki ruhsatsız tabanca ve elindeki sopayı göstererek U.K'yi tehdit ettiği kaydedildi.

        U.K'nin, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerce kurtarıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip suç işledikleri bildirildi.

        İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Eda D. ve Taner Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

