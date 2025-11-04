Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da araçlarını hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi

        Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 120 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 23:05 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da araçlarını hatalı park eden 120 kişiye para cezası kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 120 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarlarında denetim yaptı.

        Denetimde, hatalı park edilen 120 aracın sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi.

        Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 33 araç da çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ceza...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ceza...
        Markete giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan yaya: Verilmiş...
        Markete giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan yaya: Verilmiş...
        Seyhan Kaymakamı İnci'den AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Gökçedağ'a ziyaret
        Seyhan Kaymakamı İnci'den AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Gökçedağ'a ziyaret
        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana'da FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
        Adana'da FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi