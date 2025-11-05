Adana'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
G.K. idaresindeki 01 BDZ 464 plakalı motosiklet ile S.Ö. yönetimindeki 01 BDV 217 plakalı motosiklet Şevkiye Mahallesi Şefik Uçak Sokak'ta çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
