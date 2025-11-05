Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:17
        Adana'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        G.K. idaresindeki 01 BDZ 464 plakalı motosiklet ile S.Ö. yönetimindeki 01 BDV 217 plakalı motosiklet Şevkiye Mahallesi Şefik Uçak Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

