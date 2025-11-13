Habertürk
        Adana'da "26. Ulusal Çocuk Forumu" başladı

        Adana'da "26. Ulusal Çocuk Forumu" Akdeniz buluşması 7 ilden çocukların katılımıyla başladı.

        Giriş: 13.11.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:09
        Adana'da "26. Ulusal Çocuk Forumu" başladı
        Adana'da "26. Ulusal Çocuk Forumu" Akdeniz buluşması 7 ilden çocukların katılımıyla başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bu yılki teması "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" olarak belirlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen forumun açılışında, dijital dünyanın çocuklar için yeni bir öğrenme, paylaşma ve üretme alanı olduğunu söyledi.

        Dijital dünyanın riskler getirdiğini belirten Madak, "Çocuklarımızın dijital haklarını korumak, onların çevrim içi dünyada güven içinde olmalarını sağlamak hepimizin ortak bir vazifesidir." dedi.

        Madak, çocuk haklarının dijital ortamda da geçerli olduğunu anlatarak, "Bir çocuğun çevrim içi ortamda özel bilgilerinin korunması, kişisel verilerinin izinsiz kullanılmaması ve saygılı bir iletişim ortamında yer alması onun temel hakkıdır. Aynı şekilde, fikirlerini özgürce ifade edebilmesi, güvenli bir şekilde öğrenmesi, üretmesi ve dijital topluma katılması da bu hakların ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

        Dijital dünyada alınan kararlarda çocukların söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Madak, politikaların şekillendirilmesinde çocukların görüşlerinin önemini vurguladı.

        Filistin'de yaşanan zulmü "kabul edilemez" diye tanımlayan Madak, "Unutulmamalıdır ki çocukların masumiyeti ve korunma hakkı her türlü siyasetin ve coğrafi sınırın üzerindedir. Bizim medeniyetimizin ve inancımızın özünde ise şefkat, merhamet ve adalet vardır. Bu değerlerin rehberliğinde, yaraları sarmak, ihtiyaçları karşılamak, eğitim ve psikososyal desteklerini sağlamak için ulusal ve uluslararası insani işbirliği içinde olmalıyız." diye konuştu.

        - Forum, dijital dünyada çocuk haklarına ilişkin politikalara zemin hazırlayacak

        Sevim Sayım Madak, Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve etkin olmaları için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak yalnızca teknolojik önlemlerle değil, farkındalık, eğitim ve işbirliği kültürüyle mümkündür. Bu noktada akademisyenlerimizin, uzmanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve en önemlisi çocuklarımızın katkısı büyük önem taşımaktadır. Tıpkı burada gerçekleştirilecek üç oturumda ortaya koyacağınız sonuçlar gibi bu çalışmalar da dijital dünyada çocuk haklarına ilişkin politikalarımıza zemin hazırlayacak. Bu nedenle forum son derece kıymetlidir."

        Vali Yardımcısı Abdullah Şahin'in de katıldığı programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da konuşma yaptı.

        Çocuk oturumları ve çeşitli etkinliklerle devam eden forum yarın tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

