Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık hakim karşısında

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesinde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) öldürülmesinin ardından tutuklanan sanıklar Emrah K. (28) ve Adnan A. (25) ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Emrah K, savunmasında, Ulubatlı Mahallesi'ndeki kahvehanede Adnan A. ile Şimşek arasında tartışma çıktığını iddia ederek, şu beyanda bulundu:

"Maktul ile Adnan A. tartışıp küfürleştiler. Ardından Adnan tabancayla Şimşek'in bulunduğu yere doğru 2 el ateş etti. Şimşek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ben de araçla kendisini takip ettim ama yakalayamayınca araçtan inip karanlığa doğru ateş ettim. Onun vurulduğunu fark etmedim. Öldürme kastıyla ateş etmedim."

Adnan A. ise Şimşek'in kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Emrah'ın bana verdiği tabancayla yere doğru 2 el ateş ettim. İstesem Fırat Şimşek'i doğrudan hedef alabilirdim. Emrah, maktulün peşine gittikten bir süre sonra silah sesi geldi. Benim maktule yönelik öldürme kastım yoktu." ifadesini kullandı.