        Feke ilçesinde öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi

        Feke ilçesinde öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi

        Adana'nın Feke ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:00 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:00
        Feke ilçesinde öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi
        Adana'nın Feke ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

        Öğretmenler ve öğrenciler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'te hayatını kaybeden Furkan Sezen ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Sıdıka Güleç'in ilçedeki mezarlarını ziyaret etti.

        Hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden ziyaretçiler, kabirlere çiçek bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

