Feke ilçesinde öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi

Hayatını kaybeden öğretmenler için dua eden ziyaretçiler, kabirlere çiçek bıraktı.

Öğretmenler ve öğrenciler, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'te hayatını kaybeden Furkan Sezen ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Sıdıka Güleç'in ilçedeki mezarlarını ziyaret etti.

Adana'nın Feke ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

