Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İbrahim Mete Bulvarı'nda A.Ç'nin kullandığı 01 VAL 86 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve beraberindeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
