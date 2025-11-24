Adana'da trafikte makas atarken kaza yapan otomobil kameraya yansıdı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde alt geçitte makas atmak isterken önündeki araca çarpan otomobil araç kamerasınca kaydedildi.
Girne Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, makas atmak isterken kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı.
Kaza anı ve iki otomobilin savrulması başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
