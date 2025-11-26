Adana'da 2 kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava

Müştekilerin polisi arayacağını söylemesi üzerine sanıkların taş atarak ikametin pencerelerine zarar verdiği belirtilen iddianamede, B.S, M.B. ve S.T'nin "birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, evine gittikleri M.G. ile yanındaki ortağı A.G'yi silahla tehdit edip, "Bize 6 milyon lira vereceksiniz yoksa sizi öldürürüz." dedikleri anlatıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 20 Ekim'de A.G. ve M.G'nin şikayetinin ardından tutuklanan sanıklar B.S, M.B. ve S.T. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.