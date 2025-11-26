Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2 kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişiyi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:58 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:58
        Adana'da 2 kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişiyi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 20 Ekim'de A.G. ve M.G'nin şikayetinin ardından tutuklanan sanıklar B.S, M.B. ve S.T. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, evine gittikleri M.G. ile yanındaki ortağı A.G'yi silahla tehdit edip, "Bize 6 milyon lira vereceksiniz yoksa sizi öldürürüz." dedikleri anlatıldı.

        Müştekilerin polisi arayacağını söylemesi üzerine sanıkların taş atarak ikametin pencerelerine zarar verdiği belirtilen iddianamede, B.S, M.B. ve S.T'nin "birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

