        Adana Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 22:09 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:09
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Hakan Ülker, Güner Mumcu Taştan, Batuhan Bıyıklı

        Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş (Dk. 83 Enes Demirtaş), Hasan Alp Kaya, Caner Kaban, Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 90 Doğuhan Asım Dübüş), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 77 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Osman Kaynak

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Dk. 83 Barış Uzel), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Melih Şen), Ali Yıldız (Dk. 57 Mustafa Said Aydın), Deniz Aksoy

        Goller: Dk. 24 Abdulkadir Parmak, Dk. 68 Görkem Sağlam, Dk. 90+2 Yiğit Ali Buz (Atakaş Hatayspor), Dk. 27 ve 85 Salih Kavrazlı, Dk. 54 Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)

        Kırmızı kart: Dk. 69 Osman Kaynak (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 62 Sefa Gülay, Dk. 90+1 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor), Dk. 53 Görkem Sağlam, Dk. 62 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

